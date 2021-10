L’ex gieffiana Carolina Marconi ha condiviso su Instagram uno scatto davvero toccante, un messaggio per tutti di speranza e rinascita.

Carolina Marconi in questi ultimi mesi ha dovuto affrontare diverse prove di vita difficili. Dopo la diagnosi di un tumore al seno si è sottoposta ad un operazione e sta affrontato la chemio. La terapia è davvero dura, annienta il corpo e la mente. La Marconi ha fatto anche i conti con la perdita di capelli, punto di forza di qualsiasi donna. Dal momento che Carolina è una vera guerriera sin da subito ha voluto raccontare la sua esperienza con molta sincerità, per mandare un messaggio di speranza a tutti.

Carolina Marconi a un mese dalla fine della terapia si mostra nuda, è la sua rinascita

L’ex gieffiana Carolina Marconi è diventata un simbolo contro la lotta ai tumori. Il suo atteggiamento positivo e la sua forza di volontà sono diventate un punto fermo per tutti coloro che soffrono di malattie gravi. Inizialmente Carolina preso la sua condizione in maniera molto diversa, con il rifiuto e negazione, oggi è una guerriera che si sottopone a tutte le cure necessarie.

A novembre terminerà l’ultimo ciclo di chemio e a quel punto potrà davvero rinascere e ritornare alla sua vita. Come diverse volte ha confessato, l’ex gieffina ha un sogno nel cassetto, diventare mamma. Ha voluto sugellare questo momento importante, di rinascita e vita, con uno scatto toccante.

Ecco le sue parole: “Questa sono io oggi..il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi..nuda come quando sono venuta al mondo..pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi. Qui mi vedete come sono perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro..dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve..quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili. Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso, è ora di risorgere”.

Un messaggio positivo che manda a tutte le persone malate. Carolina non dimentica di incitare tutti, invitando alla prevenzione ed ai controlli di routine anno dopo anno. Carolina è una grande donna, oggi è pronta a rinascere a riappropriarsi della sua vita.