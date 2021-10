Carolina Stramare ha condiviso una fotografia su Instagram che sta procurando diversi mal di testa: la modella, di profilo, mostra il suo didietro.

Carolina Stramare sta conquistando sempre più consensi ed ammiratori: la ragazza si è fiondata anche nel mondo del calcio ed è diventata uno dei volti della serie B. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: non a caso la nativa di Vigevano ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2019.

La classe 1999 sta stregando tutti con scatti da bollino rosso che condivide con grande frequenza sui social network. Oltre ad un fascino irresistibile, la ragazza è dotata di un corpo mostruoso: le sue forme non hanno praticamente eguali. Questa sera, la modella ha regalato uno scatto in cui si è messa di profilo, piazzando di fatto il didietro in bella vista.

Carolina Stramare di profilo: fondoschiena da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Che mal di testa”, “Senza parole”, “Illegale”, “Penso che tutti stiano guardando tutto, ma non le tue scarpe”, “Wow”: questi sono soltanto alcuni dei numerosissimi commenti che sono arrivati sotto al post che la bellissima Carolina ha pubblicato qualche istante fa su Instagram. Come se non bastasse, il numero di ‘mi piace’ ha superato la soglia dei 4mila.

La Stramare ha deciso di scattarsi una fotografia mettendosi di profilo, piazzando di fatto il suo incredibile fondoschiena in primissimo piano. Le gambe e i glutei della nativa di Vigevano sono abbacinanti: tutti restano a bocca aperta davanti a questa esplosività. L’outfit sportivo piace a tutti e mette in risalto le sue curve stratosferiche.

Carolina, proprio come altre sue colleghe, si presenta sui campi della serie cadetta indossando outfit fenomenali. La modella ama tantissimo il calcio e spesso pubblica anche sul web contenuti in cui ha il pallone tra le mani o tra i piedi, dilettandosi talvolta in palleggi.