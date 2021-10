Federica Pellegrini ha lasciato il popolo del web di stucco mostrandosi in una veste inaspettata al fianco di una persona molto importante nella sua vita.

Sorridente e radiosa. Federica Pellegrini è apparsa così nel suo ultimo post Instagram con cui ha lasciato i fan nello stupore più totale. La Divina si è mostrata in una veste inaspettata, facendo sognare i suoi 1,5 mila follower: la nuotatrice è seguitissima sul social, dove racconta la sua vita scandita tra gli allenamenti, gli attimi sui set e quelli dedicati al relax.

Negli ultimi giorni la 33enne di Mirano ha catturato l’attenzione questa volta non per le sue performance tra una bracciata e l’altra, ma per la sua via sentimentale. La campionessa è stata ripresa al fianco del suo fidanzato e allenatore Matteo Giunta intenta a trascorrere un soggiorno romantico a Venezia, città per antonomasia degli innamorati.

Ufficializzato il loro rapporto dopo le Olimpiadi di Tokyo, si sono dedicati a lunghe passeggiate per le calli, mano nella mano. La coppia torna a far sognare il pubblico, mostrandosi in una veste inedita.

Federica Pellegrini: mise inaspettata con il suo amore, fan in tilt

