Diletta Leotta e la dedica strappalacrime, poi va fuori di seno: “Ora si spiega tutto…” – FOTO

Diletta Leotta pubblica un momento indimenticabile su Instagram in cui mette la madre al centro dell’attenzione. I dettagli bollenti.

La giornalista di DAZN, Diletta Leotta ha fatto impazzire i followers di Instagram, immortalando un momento dolce e allo stesso tempo super sensuale.

Si tratta della sua candida mamma, alla quale Diletta deve tutto per come è stata educata e per averle impartito i giusti insegnamenti per una vita da superstar. Così la showgirl siciliana rompe il silenzio con un post strappalacrime e fa commuovere tutti in occasione del compleanno di Ofelia.

“Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparare la pasta alla norma più buona del mondo 😆♥️ Auguri Mamma” scrive con fierezza la Leotta.

Sullo sfondo ecco la foto ravvicinata di mamma e figlia, dalla somiglianza stratosferica. “Ora si spiega tutto…” commenta uno dei fan della giornalista, alludendo come se non bastasse ad aspetti del suo repertorio, ancor più accattivanti, d’altronde sotto gli occhi di tutti…

Leggi anche —>>> “Posso immaginare tutto” Chiara Ferragni fuori ora il suo gioiello più prezioso – FOTO

Diletta Leotta e la madre: “Ha preso proprio tutto da lei…”

PER VEDERE LA FOTO DI DILETTA LEOTTA, VAI SU SUCCESSIVO