Alec Baldwin. La tragica vicenda che ha recentemente coinvolto l’attore è ancora carica di dolore e incertezze. La figlia Ireland si scaglia ferocemente contro chi sferra accuse mirate

É ormai tristemente nota la vicenda che ha coinvolto Alec Baldwin lo scorso 21 ottobre. L’attore, impegnato in New Mexico sul set del suo ultimo film, un western dal titolo “Rust”, ha sparato con un’arma che credeva fosse semplicemente un oggetto di scena ma, in realtà, era caricata con proiettili veri.

Ha ucciso involontariamente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (42 anni) e ferito gravemente il regista e sceneggiatore Joel Souza. L’accaduto è al vaglio delle autorità statunitensi che stanno portando avanti indagini e interrogatori ai membri dello staff. Le circostanze sono state pretesto per sferrare un attacco personale ad Alec Baldwin, soprattutto a causa delle sue convinzioni politiche.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tragedia a Hollywood: momenti che ricordano “Il Corvo”. Coinvolto famoso attore

Alec Baldwin: la difesa impietosa sui social da parte della figlia Ireland

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Candace Owens, attivista conservatrice statunitense, ha colto la palla al balzo per sferrare accuse politiche contro Alec Baldwin in seguito a quanto accaduto sul seti di “Rust”. La donna ha scritto un post su Twitter (poi cancellato) in cui puntava il dito contro l’attore e le sue idee palesementi anti-Trump. Queste le sue parole: “Alec Baldwin ha trascorso 4 anni dedicati a dipingere Donald Trump e i suoi sostenitori come malvagi assassini. Quello che è successo ad Alec sarebbe un esempio di giustizia poetica se non fosse per le persone innocenti che sono state uccise da lui. Pregate per le loro famiglie. Così triste”.

Definire quanto accaduto “giustizia poetica” è quantomai oltraggioso. Lo pensa la figlia primogenita di Baldwin, Ireland, avuta dall’attrice Kim Basinger, che non si è di certo contenuta e ha difeso a spada tratta il famoso genitore: “Sei l’essere umano più disgustoso e cancerogeno che abbia mai incontrato” – scrive alla Owens.

Leggi anche >>> Gigi Hadid e Zayn Malik: epilogo tragico per la coppia di star. Le gravi accuse della madre di lei

Prosegue in questo modo: “Indipendentemente dalle tue opinioni ripugnanti per la maggior parte del tempo, il fatto è che manchi di rispetto alla vita di una donna che è stata accidentalmente e tragicamente uccisa… Vergognati.” La ragazza 26enne ha poi aggiunto di voler prendere una pausa dai social dopo quanto accaduto per “non respirare la stessa aria tossica che respira questa donna” (riferendosi sempre alla Owens).

Anche Hilaria Baldwin, seconda moglie di Alec e madre degli altri suoi sei figli, ha scritto parole toccanti, rompendo il silenzio su questa storia così assurda: “Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec. Non ci sono parole perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Che spezza il cuore. Una tale perdita. Vi sostengo”.