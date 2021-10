Elisabetta Canalis, il retroscena che nessuno conosce: “So cosa vuol dire”

Sappiamo tutto sulla vita di Elisabetta Canalis? La showgirl ha rivelato un retroscena inedito sul suo passato sentimentale

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più note e seguite, da anni si è trasferita a Los Angeles ma non dimentica le sue origini sarde. Si è fatta conoscere dal pubblico quando divenne la velina mora di “Striscia la notizia” e da lì nessuno l’ha più mollata.

Oggi vanta di quasi tre milioni di follower su Instagram con i quali condivide scatti mozzafiato. Amata e supportata da tutti, ha condotto una delle ultime puntate di “Le Iene” ed è stato un successo.

Elisabetta Canalis, la confessione sul tradimento

Elisabetta Canalis è tornata a parlare della sua vita sentimentale in un’intervista per il giornale Grazia. Facendo riferimento all’episodio accaduto di recente a Ambra Angiolini, ha confessato un retroscena del suo passato.

Anche all’ex velina è capitato di essere al centro del gossip ed ha dovuto rimboccarsi le maniche e ricominciare da zero. “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. – ha spiegato – Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”.

Così all’epoca ha deciso di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti e c’è riuscita, visto che è lì che ha trovato il suo grande amore Brian Perri, diventato poi suo marito e padre di sua figlia. Nonostante la sua vita sia piene di impegni lavorativi, la showgirl cerca sempre di ricavare più tempo per la sua famiglia.

Attualmente la Canalis si trova in Italia per lavoro, ma non vede l’ora di finire le registrazioni di un programma per tornare dalla sua famiglia a Los Angeles. Nell’intervista ha sottolineato di essere fortunata ad avere un uomo come Brian al suo fianco, ora non le manca nulla.