La bella Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraggono in un posto bellissimo con qualcuno importante

Elisbetta Gregoraci ha condiviso diversi scatti di un luogo magnifico in cui si trovava insieme ad una persona speciale. Si tratta di suo figlio Nathan Falco, i due sono insieme a Dubai, molto spesso accompagnano papà Flavio Briatore per lavoro o solo per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Elisabetta Gregoraci innamorata di Dubai

La showgirl Elisabetta Gregoraci, è innamorata di Dubai. Ogni volta che atterra in quella città rimane incantata da una cosa in particolare, vediamo di cosa si trattta: “Ogni volta che vengo a Dubai non vedo l’ora di vedere questi giochi di acqua, musica e luci de La Dubai Fountain. E la fontana più alta al mondo..ha un design unico..che si compone di 5 cerchi di varie dimensioni e due archi dai potenti getti d’acqua. Uno spettacolo unico nel suo genere e per me imperdibile”.

La Gregoraci è dunque innamorata della fontana di Dubai, spettacolare e suggestiva. La showgirl si sta concedendo qualche giorno di vacanza insieme al figlio Nathan, il suo vero unico grande amore.

Tra dune di sabbia, spiagge da sogno e buon cibo, il suo soggiorno è una favola. Ha alloggiato al Mandarin Oriental Jumeira di Dubai, un luogo davvero raffinato ed elegante, godendo di tutti i comfort. I fan scrivono commenti sempre molto premurosi e amorevoli alla Gregoraci, vediamone alcuni: “Siete uno spettacolo bellissimo, vi voglio bene”, “Adoro come ti guarda Nathan nella seconda foto, con gli occhi grandi gli stessi tuoi” e ancora “Davvero uno spettacolo ma per me siete tu e il tuo Nathan. Goditi questa vacanza col tuo cucciolo”.

La showgirl è molto amata sui social, su Instagram vanta 1,9 milione di followers.

Quello che colpisce di più è la totale ammirazione che molti fan hanno per lei. La trattano come se la conoscessero da sempre e qualsiasi cosa faccia è ben vista dal popolo del web. Sicuramente le sue arme vincenti sono la genuinità, eleganza e modo di porsi sempre aperto e accogliente.