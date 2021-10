Elodie, da cantante a attrice: spunta un indizio su Instagram – FOTO

Elodie è un concentrato di energie: è pronta per un nuovo progetto e su Instagram spuntano le prime foto

E’ arrivata in punta di piedi, classificandosi seconda alla quindicesima edizione di “Amici”, la sua musica però era troppo bella per rimanere in disparte. Il pubblico l’ha ammirata fin dal primo momento ed oggi è ancora qui a fare il tifo per lei.

Elodie si è fatta amare fin da subito per il suo talento e la sua semplicità, unica e irresistibile ha ottenuto grandi risultati ed ora sta cavalcando l’onda del successo.

GUARDA QUI>>“Una notte bollente”, Federica Pellegrini con tacchi e calze a rete è la regina di “Halloween”: la coppia perfetta – FOTO

Elodie, nuovi progetti in arrivo: spoiler su Ig

GUARDA QUI>>Due giovani studenti uccisi a colpi d’arma da fuoco: indagini in corso

Ha aperto le danze, conducendo la prima puntata di “Le Iene”, il suo ultimo brano Vertigine è in vetta alle classifiche da settimane ed ora è pronta per un nuovo progetto. Elodie ha appena pubblicato delle storie su Instagram dove è intenta a prepararsi per andare sul set.

Il team la rende ancora più bella, tra trucco e parrucco, ma cosa starà combinando? A quanto pare Elodie sarà una dei protagonisti del film Ti mangio il cuore e debutterà al cinema per la prima volta prossimamente. Un altro tassello nella carriera della cantante che ormai si sta rivelando un’artista a trecentosessanta gradi.

Nell’attesa di vederla sul grande schermo, i fan possono ammirarla sui social dove non perde occasione di mostrarsi e condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. L’ultimo post è uno scatto strepitoso pubblicato per ringraziare il supporto e gli ascolti da parte del pubblico. “Vertigine è la canzone più trasmessa alla radio”, ha affermato la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie è per tutti un idolo, un esempio da seguire. Dal nulla è riuscita a farsi sentire e a far emergere la sua passione e il suo talento che non ha eguali. Determinazione, impegno, coraggio l’hanno resa unica e inimitabile.