Eva rompe il silenzio sulla figlia: “E’ venuta in camera mia piangendo”

Eva rompe il silenzio su sua figlia Mercedesz, ecco cosa è successo tra le due. Tutti i dettagli

Eva è una delle showgirl più conosciute dal mondo della televisione, il suo lavoro l’ha portata in giro e le ha fatto ottenere molto successo. Su Instagram ha un seguito di un milione di follower con i quali condivide scatti mozzafiato.

Attualmente si trova a Zanzibar, dove sembra aver trovato un nuovo amore. Intanto il gossip continua a parlare di lei e sua figlia Mercedesz. Ecco cosa è successo tra le due.

Eva e la rivelazione sulla figlia, la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Da qualche tempo il rapporto tra Eva e Mercedesz non è più lo stesso, il pubblico si sta ancora chiedendo quale sia stato il motivo della rottura tra mamma e figlia ma non ci sono certezze al riguardo.

Solo poco fa, la showgirl è tornata a parlare di questo argomento rilasciando un’intervista a Nuovo dove ha spiegato di aver visto sua figlia Mercedesz per il matrimonio della nonna, ma nulla è cambiato.

“Mia figlia Jennifer è venuta in camera mia piangendo e mi ha mostrato la dichiarazione di sua sorella che aveva fatto in rete…” Ha rivelato, facendo riferimento al fatto che Mercedesz avesse confessato ai fan di aver finto di andare d’accordo con la mamma solo per fare un piacere alla nonna.

Poi Eva ha continuato: “La cosa che più mi è dispiaciuta di più è stato vedere Jennifer piangere…”. Sembra che l’altra figlia soffra per questo attrito tra sua madre e sua sorella.

Secondo la showgirl sua figlia Mercedesz ha sbagliato ad usare i social per dire certe cose che potevano essere evitate. A quanto pare tra le due le cose continuano a non andare, secondo voi chi dovrebbe fare il primo passo per un possibile ricongiungimento?