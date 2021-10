“GF Vip”, Ainett Stephens devastata rivela: “Mio figlio è malato”

Ainett Stephens stasera ha parlato della malattia di suo figlio al GF Vip: la concorrente ha rivelato come lei e il suo ex marito lo hanno scoperto

Ainett Stephens è una delle protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip. Nella casa si è fatta riconoscere subito per il suo carattere imponente, ma anche per la sua simpatia e per la sua dolcezza. Stasera, essendo a rischio eliminazione, Alfonso ha deciso di fare quattro chiacchiere con lei e di parlare un po’ di suo figlio Christopher. Ainett nell’ultima settimana ha parlato un po’ di lui, rivelando ai suoi compagni di avventura che il suo bambino è affetto dal disturbo dell’autismo. E che non è affatto una passeggiata doverci fare i conti tutti i giorni.

GF Vip, Ainett Stephens parla di suo figlio: “L’autismo arrivato all’improvviso”

Ainett ha raccontato che Christopher parlava fino ai due anni, poi ha smesso di parlare e lei e suo marito hanno deciso di indagare. Quando hanno scoperto cosa stava succedendo al loro bambino, è stato come un pugno. Un pugno che poi si è trasformato in una carezza, perché ha imparato a prendere il meglio di questa terribile situazione. Christopher è un bambino speciale e soprattutto sta migliorando a vista d’occhio, e vederlo è davvero una gioia. Sonia Bruganelli, che vive una situazione molto simile con sua figlia, l’ha contraddetta affermando di non riuscire a vedere questa cosa come un dono. Le due donne hanno avuto un confronto molto maturo fino a che Alfonso non ha deciso di sorprendere Ainett facendo entrare nella casa i suoi fratelli, che hanno avuto modo di riabbracciarla dopo mesi di lontananza.

Ainett ha scritto una bellissima pagina di televisione questa sera che ha emozionato molto i suoi compagni ma anche i telespettatori.