Cambiano gli equilibri nella casa del “GF Vip”. La concorrente vuota il sacco e confessa come si sente dopo l’eliminazione

Il “Grande Fratello Vip” va avanti, spedito nella sua prosecuzione, “spiando” con i suoi occhi che non si chiudono mai i vipponi, così come li chiama Alfonso Signorini, che si trovano nella casa di Cinecittà.

In seguito ad una eliminazione c’è sempre un cambiamento nelle dinamiche della casa ed in seguito all’uscita di Raffaella Fico parecchie cose sono cambiate. Ad ammetterlo è proprio una delle concorrenti in casa che con le coinquiline si è lasciata andare ad importanti confessioni. C’è dunque un prima ed un dopo Raffaella Fico?

“GF Vip”, la concorrente ora si sente meglio

L’uscita di Raffaella Fico dalla casa del “GF Vip” ha lasciato il segno. Per alcuni telespettatori è stata inaspettata, per altri una vera gioia. E per gli inquilini della casa più spiata d’Italia? Per alcuni di loro un vero sollievo.

È Manila Nazzaro, infatti, ad ammetterlo. L’ex Miss Italia si è sfogata con Ainett Stephens. Le due hanno parlato infatti della nuova pace ritrovata in casa dopo l’addio di Fico. Si sono confrontate sul fatto che da quando l’ex di Balotelli è uscita l’atmosfera in casa è cambiata, si respira un’aria diversa.

L’ex gieffina è stata, infatti, più volte protagonista di accesi litigi, soprattutto con Soleil, e per le due inquiline della casa di Cinecittà l’aria difficile che si respirava era data dal fatto che la Fico parlasse alle spalle degli altri.

“Devo ammettere che da quando Raffaella è partita c’è un’atmosfera diversa, lei stava sempre a sparlare“, ha detto Manila confessando ad Ainett di essersi sentita messa da parte dal gruppo ma ringraziandola perché con Soleil le è stata accanto.

“Ero con te e Soleil, altrimenti ero completamente sola” ha ammesso. Infine ha anche spiegato che in confessionale, al “Grande Fratello” ha detto che non ha nessuna intenzione di fare “la guerra degli altri”.