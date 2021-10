GF Vip, entra nella casa la ”figlioccia” di Jo Squillo? Scopriamo chi è

Questa sera nella casa del ”Grande Fratello Vip” ci sarà una sorpresa per Jo Squillo, la cantante che è una delle protagoniste di questa edizione.

Giovanna Coletti, in arte Jo Squillo, durante quest’ edizione del ”Grande Fratello Vip”, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini, sta facendo molto parlare di sé.

La cantante ama coinvolgere il pubblico in tematiche molto importanti, negli anni si è sempre messa al centro di battaglie in favore dei diritti umani e anche in questa occasione sta sfruttando la visibilità del ”Grande Fratello” per mandare al pubblico, messaggi molto importanti.

L’ultimo è stato quello di chiedere a gran voce giustizia per Chico Forti, l’ex produttore televisivo condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America, nel 2000. La cantante l’ha fatto improvvisando uno sciopero della fame proprio all’interno della Casa e questo ha destato diverse polemiche.

Ma quale sorpresa riceverà Jo Squillo, questa sera?

Jo Squillo incontra la sua ”figlioccia”

Jo Squillo, questa sera, incontrerà la sua figlioccia. La cantante milanese è sposata con Gianni Muciaccia e la loro storia d’amore va avanti da oltre quarant’anni.

Anche il marito fa parte del mondo della musica, negli anni ’80 suonava nel gruppo punk che aveva fondato, i Kaos Rock. Non ottenne il successo sperato, a differenza della moglie che con il brano ”Siamo donne”, cantato in coppia con Sabrina Salerno, fece la sua fortuna. Così Muciaccia decise di abbandonare il palcoscenico e passare dietro le quinte, diventando direttore artistico e produttore discografico per grandi artisti.

La coppia non ebbe mai figli, come la stessa Jo Squillo rivelò in un’intervista:

“Non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”.

Eppure ha una figlioccia. Di questa ragazza non si sa nulla se non che Jo Squillo la conobbe tre anni fa e da quel giorno la prese talmente a cuore da considerarla una figlia.

Proprio prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, rivelò:

“Sono «diversamente mamma»: anche se non ho fatto figli, tre anni fa ho incontrato una figlia. Questo, se capiterà, lo racconterò al Gf”.

Dunque stasera scopriremo tutti i dettagli di questa bellissima storia.