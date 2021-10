Giulia De Lellis. La bellissima influencer romana pubblica sul suo profilo Instagram le immagini della sua vacanza in una location suggestiva. I fan intransigenti non perdonano un “peccatuccio”

Classe 1996, con oltre 5 milioni di follower all’attivo su Instagram, Giulia De Lellis è una vera e propria super star italiana del web.

La sua fama è cresciuta inizialmente grazie alla sua partecipazione al programma “Uomini e donne” nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Damante. Proprio dalla fine del rapporto con quest’ultimo è nato il suo primo romanzo dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, in cui narra il tradimento del suo ex-fidanzato. É stata nel cast della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” e si è divertita anche nei panni di attrice nel lungometraggio “Genitori vs influencer”.

Giulia De Lellis in vacanza: l’outfit scelto dall’influencer fa strabuzzare gli occhi

Giulia De Lellis è stata recentemente alla guida del dating reality interattivo dal titolo “Love Island”. Dopo l’impegno di lavoro e le preoccupazioni di salute documentate sul web, l’influencer ha deciso di concedersi una vacanza rigenerante, scegliendo una location da sogno: l’Egitto.

Sul profilo Instagram della fashion addicted è possibile vedere le immagini dei luoghi storici che sta visitando, “invitando” metaforicamente i suoi fan ad accompagnarla in questo tour indimenticabile. Non si fa mancare nulla e assapora ogni esperienza possibile in un paese così caratteristico e misterioso: dalle piramidi di Giza alle vecchie profumerie de Il Cairo, passando dal mercato ad Aswan.

L’attimo che di certo ha saputo maggiormente regalare emozioni più vibranti ha riguardato la crociera sul Nilo, anche questa sapientemente mostrata sul web. In questo caso Giulia De Lellis mostra l’allegra compagnia che è insieme a lei durante il viaggio. Ovviamente c’è il fidanzato, Carlo Beretta, e i genitori di lui, Umberta Gnutti Beretta e Franco Gussalli Beretta. Non si tratta dunque di una fuga d’amore o un preludio di luna di miele, ma una vacanza di famiglia.

Giulia De Lellis ha colto l’occasione per diffondere fotografie d’eccezione grazie ai panorami incredibili che possono appartenere solo all’Egitto. Ha scelto sempre outfit eleganti e raffinati. Tuttavia, ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan a causa della mise scelta per visitare la tomba di Nefertari, il Tempio Luxor, la Valle dei Re e il Tempio di Karnak. Indossa un’ampia t-shirt nera e dei pantaloncini ciclisti contenitivi, molto corti, firmati Fendi; ai piedi calzettoni bianchi alti e scarpe da tennis.

“Te prego, con sti pantaloncini ‘nte se po vedè però… Me pari Pierino la peste” – scrive un utente scherzosamente. Non è il solo: “Che orrore i pantaloncini”, “Ma che è sto outfit cafone”.