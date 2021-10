Kasia Smutniak, divina anche senza trucco: bellezza mozzafiato – FOTO

Kasia Smutniak regala una sorpresa incredibile ai suoi fan: l’attrice si mostra al naturale, ma anche così il suo fascino è da urlo.

Un fascino senza tempo, semplice, delicato, soave, ma al tempo stesso di una sensualità irresistibile. La bellezza di Kasia Smutniak non si smentisce davvero mai.

Dopo gli inizi come modella, la splendida polacca, dalla fine degli anni ’90 in poi, ha letteralmente spopolato nel nostro paese. Volto cinematografico molto apprezzato, passata alla storia anche per collaborazioni pubblicitarie che hanno fatto epoca, da un ventennio ormai è una presenza fissa nel nostro mondo dello spettacolo.

Kasia ha sempre fatto sua come cifra distintiva quella di un’eleganza discreta, eppure inconfondibile. Un volto che si mantiene estremamente giovanile il suo, anche ora che la carta d’identità recita 42 anni. Eppure, sembra impossibile crederlo.

Kasia è molto attiva anche sui social, su Instagram vanta 412mila followers. Persino pochi, considerando la sua storia. Spesso, si mette in mostra al naturale, senza filtri. E anche così, strappa veri e propri boati di ammirazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, entra nella casa la ‘figlioccia’ di Jo Squillo? Scopriamo chi è

Kasia Smutniak non nasconde niente e si rivela per come è davvero: ma i complimenti non mancano

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI KASIA, VAI SU SUCCESSIVO