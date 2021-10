Un uomo di 51 anni è morto questa mattina in un incidente in auto verificatosi nei pressi di una rotonda a Bellinzago Lombardo (Milano). Ferito un 25enne.

Tragico incidente stradale all’alba di questa mattina a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano. Un’auto, sulla quale viaggiavano un uomo di 51 anni ed un 25enne, per cause ancora da accertare si è ribaltata all’altezza di una rotonda lungo la via Padana superiore. Ad avere la peggio, il 51enne alla guida del veicolo che ha perso la vita. Il giovane è stato, invece, trasportato in ospedale, ma non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Milano, auto si ribalta all’altezza di una rotonda: morto un 51enne, ferito un ragazzo

Alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 29 ottobre, un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 51 anni. Il dramma si è consumato sulla via Padana superiore a Bellinzago Lombardo, comune in provincia di Milano.

La vittima, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, era alla guida di un’auto sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 25 anni. Per cause ancora da determinare, il 51enne ha perso il controllo della vettura che ha sbandato e si è ribaltata all’altezza di una rotonda, nei pressi di un centro commerciale.

Leggi anche —> Frontale tra auto e camion: ragazzo di 32 anni perde la vita tornado a lavoro

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff sanitario dell’Areu 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il conducente del veicolo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Il 25enne, scrive Fanpage, è stato trasportato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ma le sue condizioni non sembrano destre preoccupazione.

Leggi anche —> Tragico incidente in autostrada: morta una 26enne, gravissimo un ragazzo

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima.