“Sempre così irresistibile”, Monica Bellucci: charme ed eleganza vivono in lei – FOTO

Monica Bellucci ha deciso di mandare al tappeto i suoi fan con una foto dove bellezza e fascino si fondono con eleganza e stile

L’affascinante attrice Monica Bellucci sarà la protagonista di “The girl in the fountain”, il nuovo film di Antongiulio Panizzi sulla vita di Anita Ekberg. Vestirà quindi i panni della diva svedese che incantò Federico Fellini e recitò nella celebre pellicola “La dolce vita”. Il titolo dell’opera trae spunto proprio dall’ iconica scena della Fontana di Trevi. La prima mondiale sarà proiettata al “Torino Film Festival” il 30 novembre, durante il quale l’attrice riceverà il premio Stella della Mole.

La notizia è sbarcata anche sui social dove la Bellucci ha condiviso un post che la ritrae con una parrucca bionda davanti a uno specchio in una delle scene del film.

Monica Bellucci seduce i fan con classe e stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Monica Bellucci ha condiviso da poco uno scatto su Instagram in occasione dell’Expo 2020 di Dubai, iniziata il 1 ottobre e che avrà fine il 31 marzo. Avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso ma a causa della pandemia del Covid è stata rimandata. L’avvenente attrice indossa un elegante vestito nero della casa di moda francese Alexandre Vauthier.

La scollatura appena accennata accende le fantasie dei fan che sono innamorati follemente di lei e che le dimostrano affetto e ammirazione con commenti e like. L’attrice vive ormai a Parigi ed è conosciuta in tutto il mondo. Tra i commenti in diverse lingue c’è quello in francese di un utente che scrive: “Sempre irresistibile“, mentre un altro le dice: “Sempre giovane”. La Bellucci con i suoi 57 anni può far invidia a tante colleghe più giovani di lei.

A proposito del film di prossima uscita che la vedrà protagonista, Monica Bellucci sarà presente a una Masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino insieme al regista.