Nina Moric ha pubblicato una serie di fotografie da sballo: la modella croata assume posizioni illegali e conquista l’interesse dei followers.

Da qualche ora, in rete, non si parla altro che del cambiamento di Nina Moric: la modella croata ha deciso di stravolgere il suo look affidandosi alle mani di Federico Fashion Style (uno tra gli hair stylist più famosi d’Italia). La modella è diventata adesso completamente bionda.

Con la sua nuova capigliatura, la 45enne ha deciso di sorprendere il web condividendo una serie di fotografie assurde. La nativa di Zagabria assume delle pose decisamente intriganti e sfodera la sua sensualità che è davvero fuori dal comune. Il post sta circolando con grande velocità sui network e ha già raccolto più di 3mila likes.

Nina Moric, serie di FOTO bollenti: pose estreme, che bomba!

Federico Fashion Style ha svolto sinceramente un lavoro grandioso: questi capelli così luminosi mettono in risalto il bellissimo viso della Moric e soprattutto i suoi occhi magnifici. La prima foto della serie è anche quella meno esplosiva: Nina mostra solamente la bellezza del suo volto. Nel secondo scatto, invece, la modella inizia a provocare gli utenti cacciando fuori la lingua.

La terza e la quarta fotografia, infine, sono quelle che hanno sorpreso di più i followers. La classe 1976 assume pose da censura, lasciando di stucco tutti coloro che guardano le immagini. “La vita non è una ciotola piena di: ci sono sia le cose buone che quelle cattive”, ha scritto la croata in un perfetto inglese. La frase che la 45enne ha scelto per accompagnare l’immagine è carica di significati.

Il contenuto odierno ha ovviamente sorpreso la platea. Immancabili i tantissimi commenti dei seguaci: i complimenti e gli apprezzamenti per lei ormai si sprecano.