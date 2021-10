Decisioni definitive da parte del Governo, Mario Draghi chiude la Manovra. Tutto sulle pensioni, il cashback e il decreto sul Recovery

Da giorni non si parla d’altro, la pensione è un argomento fondamentale da trattare e i cittadini lavoratori vogliono sapere cosa succederà a partire dal 2022. Dopo una serie di indecisioni, dubbi e incertezze, finalmente sembra essere arrivato il momento di fare chiarezza.

Ecco quali sono le novità da parte del Governo riguardo al tema e a tanti altri aspetti come il Cashback e il decreto Recovery.

Tutto sulle pensioni, cosa succederà nel 2022

La riforma sulle pensioni sembra quasi certa: Quota 102 è ormai una soluzione e vedrà i lavoratori chiudere con 64 anni di età e 32 di contributi a partire dal 2022. La decisione sembra piacere alla maggioranza ed è un segnale per i sindacati.

Ma le novità non sono finite, Mario Draghi porta in Cdm tre provvedimenti centrali: l’approvazione del decreto Recovery per semplificare e accelerare il Pnrr e concedere altri 8 target previsti entro il 2021; avviare la legge di Bilancio; confermare la legge sulla concorrenza, che interviene sui servizi pubblici locali e dà la possibilità di rivalutare i permessi balneari e per gli ambulanti.

Non si dimentica dei più deboli e dei giovani, a tal proposito su Ansa si leggono le sue parole: “La tutela dei più deboli, ovunque essi siano, ci unisce. Insieme, dobbiamo fare in modo che innovazione e produttività vadano di pari passo con equità e coesione sociale. E farlo pensando non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani”.

Quello che bolle in pentola mette in risalto le diverse opinioni da parte dei diversi partiti politici che ancora una volta si trovano divisi. I Pentastellati da un lato e Forza Italia e Italia Viva dall’altra.