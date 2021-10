Raffaella Fico torna al “GF Vip”. Scontro acceso con una concorrente

Raffaella Fico è stata eliminata dalla casa del GF Vip la settimana scorsa: questa sera ha deciso di rientrare per salutare i suoi compagni e in particolar modo… Soleil Sorge

Raffaella Fico è stata l’ultima eliminata di questa edizione del GF Vip. La sua uscita ha cambiato tantissime dinamiche che sono presenti al momento nel programma. Nella casa Raffaella si era più volte scontrata con Soleil Sorge, le due non sono mai riuscite ad andare d’accordo fin dalla primissima puntata dove si nominarono a vicenda. A distanza di un mese e mezzo Raffaella è stata eliminata dalla casa e questa sera ha deciso di rientrare, perché dice di aver capito bene che tipo di persona è Soleil e aveva intenzione di dirglielo di persona.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Raffaella Fico torna al GF Vip: lo scontro con Soleil Sorge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Questa sera sono qui per dirti: abbi un po’ di umanità in più. Poi va bene tutto, ma ci sono delle affermazioni che non vanno fatte e che sono di pessimo gusto, che feriscono la dignità di una persona. Io prima di essere una concorrente come voi, sono una donna e sono una mamma. Determinate cose che hai detto mi hanno ferito tantissimo. Sei andata oltre il gioco. La tua persona si è palesata a me fin dall’inizio e non cambio opinione su di te“. Soleil ha risposto senza alcuna esitazione, parlando ad Alfonso Signorini e ben determinata su quello che ad oggi è il suo pensiero sulla Fico: “Vedo tanta ipocrisia in quello che sta dicendo. Sono d’accordo, condivido le sue parole ma penso che avrebbe dovuto dirle prima a se stessa. Io non sono una mamma e una donna ma spero di essere migliore, perché è inutile negarlo ma tu hai creato delle dinamiche nella casa. Non è una coincidenza se ora sono tutti buoni e carini con me“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > William e Kate Middleton stupiscono, pausa inaspettata

In seguito Soleil ha deciso di chiarire una volta e per tutte il termine “bye bitch” con cui la salutata durante la prima puntata e al momento della sua eliminazione.