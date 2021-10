Rosalinda Cannavò gela Andrea Zenga: “Ora ho capito tutto….!”

L’attrice siciliana ha voluto mandare un messaggio deciso ad Andrea Zenga, figlio di Walter, conosciuto all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, durante la scorsa edizione del programma.

L’attrice siciliana fece il suo ingresso nella casa proprio agli inizi del programma e ci rimase fino alla semifinale. Fece molto parlare di sé prima per per l’Ares Gate e tutta la storia relativa alla sua messa in scena con Gabriel Garko che fece coming out in diretta, e poi per il rapporto equivoco con la modella brasiliana Dayane Mello.

Negli ultimi mesi, però, fece il suo ingresso nella casa Andrea Zenga che sconvolse tutti gli equilibri.

Infatti l’attrice iniziò a conoscerlo e giorno dopo giorno si innamorò tanto da lasciare il suo fidanzato che l’aspettava fuori dalla casa e con il quale stava insieme da oltre dieci anni.

Rosalinda e la frase che commuove tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

A distanza di diversi mesi dal giorno in cui Rosalinda e Andrea si conobbero all’interno della Casa, risultano essere una coppia sempre più stabile e innamorata.

I due hanno trovato un equilibrio anche fuori dalle mura di Cinecittà, e dopo le varie presentazioni ufficiali che ci sono state quest’estate tra Rosalinda e Andrea con le rispettive famiglie, hanno iniziato una vera e propria convivenza a Milano.

In molti non credevano in questa storia d’amore, soprattutto visto le precedenti relazioni costruite a favore di telecamera da Adua Del Vesco. Ma oggi è una donna totalmente cambiata e questo anche grazie al suo Andrea al quale ha voluto fare una dedica speciale:

“Ho raggiunto tanti obiettivi nell’ultimo anno. Quando mi dicevano anni fa che ‘una donna felice può avere tutto ciò che vuole’ non ci credevo. Oggi capisco che quella che prima mi suona come una frase fatta, non lo era. La tua presenza ha arricchito la mia vita e l’ha resa migliore . Mai nessuno come te…”