“Sanremo 2021”, Amadeus e l’aneddoto inaspettato: “Sono fiero di loro”

Amadeus torna a parlare dei Maneskin che a quasi un anno dalla vittoria di Sanremo volano negli Stati Uniti

Li abbiamo visti scatenarsi sul palco dell’Ariston a “Sanremo 2021”, portando un tocco rivoluzionario e ribelle nelle case degli italiani che li hanno supportati e sostenuti, facendoli arrivare alla vittoria.

Hanno vinto l'”Eurovision song contest 2021″, superando gli altri paesi Europei ed oggi sono volati negli Stati Uniti per riempire piazzi e stadi con i loro concerti. Stiamo parlando dei Maneskin, il gruppo di ventenni romani che con la loro musica stanno riscrivendo la storia del Rock.

“Sanremo 2021”, la confessione di Amadeus su i Maneskin

A quasi un anno dal “Festival di Sanremo 2021”, Amadues in un’intervista per La Repubblica ha voluto, ancora una volta, complimentarsi con la band romana i Maneskin.

“Ricordo bene il giorno in cui sono andato alla Sony. Ho pensato subito: ‘Sono già sul palco dell’Ariston. Se questa canzone dovesse vincere Sanremo, il festival sarà rivoluzionario’”. Ha affermato il conduttore, continuando: “Voglio veramente bene a questi ragazzi, ogni tanto ci messaggiamo e mi fa piacere perché quando gli scrivo, Damiano mi risponde subito anche a nome degli altri. Non si sono montati la testa, stanno facendo una carriera straordinaria e sono fiero di loro”.

Amadeus è pronto a condurre per il terzo anno consecutivo il Festival della musica, ma a quanto pare Fiorello non sarà accanto a lui. Sono in tanti a credere che questa volta ci sarà sua moglie Giovanna Civitillo come co-conduttrice.

Sarebbe una grande notizia per il pubblico che non vede l’ora di scoprire nuovi dettagli sul prossimo Festival. E’ già spuntata un’indiscrezione sul 2023, a quanto pare Sanremo volterà pagina e sono previsti molti cambiamenti. Però è ancora presto per pensarci, ora i fan puntano tutto sull’edizione del 2022. Chi saranno i concorrenti?