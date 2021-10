Sensualità indescrivibile e cura per la bellezza si congiungono nell’ultima apparizione di Belen Rodriguez. il risultato sarà per tutti disarmante.

Ultimamente l’attrice, conduttrice e showgirl classe 1984, Belen Rodriguez, non sembra perdere un colpo su questioni di stile e bellezza, e lo ha dimostrato soltanto poche ore fa attraverso il suo ultimo intervento sui social.

Dal suo esordio in terra natia nel 2004, ad oggi nella penisola italiana, Belen si è affermata nel corso del tempo come una presenza assidua sul piccolo schermo. L’ex giurata di “Sanremo Young” e co-conduttrice di “Colorado” al fianco di Paolo Ruffini nella sua penultima edizione, si occupa attualmente anche di molteplici collaborazioni con importanti atelier di moda, vestendo i panni di modella o di co-funder per “Me Fui“, non soltanto attraverso il suo profilo Instagram, nonché di ottima guru per quel che riguarda il make-up.

“Sensualità senza tempo” Belen Rodriguez esagera: le curve sono disegnate e consigli di assoluta bellezza

