Simona Ventura, lutto tremendo: “Grazie per il viaggio fatto insieme”

È morto Rossano Rubicondi, il quarto marito di Ivana Trump. Era diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Lo annuncia Simona Ventura

Stasera è arrivata una terribile notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: aveva solo 49 anni Rossano Rubicondi e ci ha lasciati così, da un momento all’altro. Ad annunciare la sua scomparsa è stata Simona Ventura, che ha spiazzato tutti con questa orribile scomparsa. L’ex modello, quarto marito di Ivana Tramp, aveva partecipato ad una edizione dell’Isola dei Famosi. Quanto accaduto ha davvero spiazzato chiunque: nessuno questa sera era pronto a dover dire addio ad un grande mito come lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> “Uomini e Donne”, Maria De Filippi non regge il colpo: “Mai successo nella storia del programma”

Simona Ventura annuncia il lutto sui social: “Riposa in pace”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S I m o n a V e n t u r a ( @ s I m o n a v e n t. u r a)

“Rossano… grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio. RIP” ha scritto così Serena sui social, pubblicando un vecchio scatto di lei insieme a Rossano. La notizia ha spiazzato tutti, in molti hanno dovuto rileggere più volte le sue parole per realizzare quanto accaduto. Rossano ci ha davvero lasciati per sempre. Anche Elisabetta Gregoraci ha voluto salutare Rossano pubblicando uno scatto di loro due insieme, in compagnia di Flavio Briatore. Nel 2008, Rubicondi venne selezionato come concorrente del programma, all’epoca trasmesso su Rai Due e condotto proprio dalla nostra Simona. Venne eliminato nel corso dell’ottava puntata ma non è mai stato dimenticato. Quello fu il trampolino di lancio per una carriera fatta di televisione, cinem e tanto altro. Nel 2010 è tornato all’Isola, non più come concorrente ma come inviato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro e il flirt mai confessato: lei non è la Isoardi

I messaggi sui social non si sprecano: tanta solidarietà per la famiglia di Rossano che ha dovuto dirgli addio così prematuramente.