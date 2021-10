Aida Yespica ha regalato uno scatto favoloso ai suoi followers: la showgirl indossa un vestito che risalta le sue forme.

Tra i profili più visti di Instagram, spicca sicuramente quello di Aida Yespica. La super modella, con le sue fotografie fantastiche, riesce ogni giorno a conquistare l’interesse di ogni suo singolo ammiratore. La nativa di Barquisimeto è stata al centro di alcune polemiche a causa di una sua intervista rilasciata in televisione. La classe 1982 disse in lacrime di essere stata abusata da un amico di famiglia.

Le sue parole e le sue dichiarazioni hanno convinto poco il pubblico da casa. Qualcuno ha usato parole anche molto forti, definendola bugiarda. Tralasciando questo aspetto, concentriamoci su quello che attualmente fa sui social network. La venezuelana è una bomba seducente e la bellezza delle sue fotografie è più unica che rara. L’ultima immagine condivisa sul suo profilo non è passata inosservata e sta facendo impazzire tutti.

Aida Yespica, il vestito esalta le sue forme: trasparenze pericolose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida, questa sera, ha incantato il suo pubblico mettendo in rete uno scatto in cui indossa un abito molto particolare di colore rosa. Il vestito risalta le sue forme impressionanti: la modella ha i capelli ben pettinati, è truccata in modo perfetto e sfodera un outfit decisamente intrigante.

“Viola”: la nativa di Barquisimeto ha messo soltanto il colore usando la lingua inglese nella didascalia. Le trasparenze sono alquanto pericolose: la zona del décolleté sta per implodere. “Spettacolo infinito”: il commento di un utente riassume al meglio la bontà degli scatti della venezuelana.

La Yespica, un paio di giorni fa, ha letteralmente bloccato il mondo dei social network condividendo uno scatto in cui decise di aprire proprio tutto, restando solamente in reggiseno. Le sue bombe da paura, piazzate così in primo piano, fecero salire la temperatura sul web.