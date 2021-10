“Striscia la Notizia” contro Tommaso Zorzi: “Ecco chi è davvero” – VIDEO

Tommaso Zorzi attaccato duramente da Striscia la Notizia, il Gabibbo non ci sta e spara a zero sull’ex vincitore del Grande Fratello Vip

Striscia la Notizia, dopo la polemica dello scorso anno contro Gerry Scotti e Michelle Hunziker, questa volta non ci sta. Se l’ultima volta hanno deciso di scusarsi, questa volta non è nelle loro intenzioni fare questo. Tutto è partito quando Alessandro Siani ha fatto una battuta, accusando i cinesi di aver cominciato a fare le mozzarelle, aggiungendo poi che: “quando le spremi esce il latte a mandorla”. A segnalare quanto detto è stato Tommaso Zorzi, che ha fatto un tweet a riguardo alla fine della puntata.

Striscia la Notizia attacca Tommaso Zorzi: “Ecco chi è davvero”

Il Gabibbo questa sera ha deciso di rispondere a tono all’influenzar: “Sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere” e hanno mandato in onda un vecchio video in cui l’ex vincitore del GF Vip si lascia andare a diverse bestemmie, mentre è a fare la spesa al supermercato. Un attacco che ha insospettito molto i telespettatori, considerando che Zorzi è stato la stella di punta della Mediaset nell’ultimo anno, fino a che non ha deciso di passare a Discovery Plus dove sta per esordire a Drag Race. Sul web intanto è scoppiata la polemica da parte dei fans di Tommaso, che hanno cominciato ad attaccare il programma e ad accusarlo di non avere abbastanza argomentazioni per potersi difendere dall’accusa subita.

Tommaso non ha ancora risposto e tutti non aspettano altro che scoprire come finirà questa faida: alla fine chi la spunterà? Lo scopriremo solo vivendo.