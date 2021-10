Ci si prepara alla penultima puntata di “Tale e Quale Show” che andrà in onda questa sera su Rai 1. Tutte le anticipazioni su quello che accadrà

Tutto pronto per il penultimo appuntamento con Tale e Quale Show che si prepara a decretare il vincitore di questa edizione. Nella puntata di questa sera, venerdì 29 ottobre, gli undici concorrenti saliranno sul palco con nuove sorprendenti imitazioni in attesa di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi il podio. La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e da un quarto super ospite dovrà esprimere le proprie preferenze, così come il pubblico da casa. Ma vediamo i dettagli di quello che accadrà.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, il futuro del conduttore dopo “Tale e Quale Show”

Anticipazioni Tale e Quale Show: una penultima puntata scoppiettante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Alotta (@francescaalottaofficial)

La scorsa puntata si è conclusa con la vittoria di Francesca Alotta che ha convinto giuria e pubblico con l’imitazione dell’immensa Mia Martini. La classifica provvisoria, che la prossima settimana dichiarerà il vincitore di Tale e Quale Show, la vede al primo posto a pari merito con i Gemelli di Guidonia. In terza posizione si riconferma Dennis Fantina. Nessuno stacco netto che potrebbe già anticipare chi la spunterà, per questo motivo fondamentali saranno le esibizioni di questa sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Diego Abatantuono a Mara Venier: “Ci siamo sbronzati, ti ricordi il dopo?”

Le assegnazioni per la semifinale vedranno Pierpaolo Pretelli nei panni di Ultimo, Ciro Priello nelle vesti di Massimo Ranieri mentre Alba Parietti si trasformerà nell’iconico Mick Jagger. Biagio Izzo sarà Colapesce e Dimartino, Stefania Orlando sarà Fiorella Mannoia mentre Federica Nargi salirà sul palco come Cristina D’Avena.

A Deborah Johnson toccherà la grande Gloria Gaynor mentre Simone Montedoro sarà Bobby Solo. I primi tre classificati porteranno rispettivamente sul palco le interpretazioni di Maria Carey (Francesca Alotta), i Pooh (Gemelli di Guidonia) ed Elvis Presley (Dennis Fantina).

LEGGI ANCHE -> “GF Vip”, l’atmosfera cambia nella casa. Il sollievo e la pace ritrovata

I risultati di questa puntata saranno importanti per scoprire chi avrà la possibilità di aggiudicarsi la vittoria nella finale della prossima settimana. Chi si porterà a casa il trofeo dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show?