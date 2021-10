La bella modella russa Tatsiana Paulava ha condiviso una serie di video e foto in un luogo pazzesco con un abito incredibile

Tatsiana Paulava ha condiviso su Instagram una serie di foto e video che la ritraggono in un luogo stupendo immerso nella natura. Indossa un abito blu con le spalline che scivolano lungo le braccia. Lo scollo semi profondo sul decolleté esprime la sua sensualità mentre lo spacco vertiginoso lascia tutti senza parole. Immancabili i tacchi a spillo che tanto piacciono alla modella, le calze sono quel tocco di classe che mandano in delirio i fan.

Tatsiana Paulava è una modella dell’est che sta scatenano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

La Paulava è una modella russa molto sensuale che sta conquistando il popolo di Instagram. Grazie alla sua innata malizia ha catturato l’attenzione di tutti, infatti da qualche tempo ha iniziato ad avere molto successo. La sua vita privata è avvolta nel mistero, non si sa cosa faccia realmente nella vita a parte l’influencer. Non interagisce mai con i suoi fan e non condivide mai momenti intimi della sua vita.

Si limita solamente a postare sue foto in pose sexy con vestitini corti e provocanti, senza proferire parola. Tutto questo mistero non sembra dispiacere ai 635 mila followers che ha. Ciò che si sa sulla bella modella dell’est, è che vive in Italia da diverso tempo. Si è trasferita dalla Russia per cercare fortuna in Europa e grazie alla sua bellezza sembra averla trovata. Se vale la regola che per far crescere una pagina Instagram, occorre interagire e mostrate contenuti sempre diversi, il suo caso è più unico che raro. Lei non fa niente di tutto ciò. Le sue foto sono sempre ripetitive, sempre le stesse pose con le calze e i tacchi. Nulla che coinvolga gli utenti se non la sua sensualità, che forse basta e avanza.

Le sue gambe chilometriche perfette, il suo viso da bambolina e la silhouette hanno conquistato tutta Italia. I commenti che riceve di solito sono: “Donna bellissima, corpo bellissimo e sexy”, “Meravigliosa”, “Veramente una donna di pura femminilità sensuale e rara bellezza”.