L’uomo, sposato con due figli, è stato investito da un’auto nella notte tra lunedì 25 a martedì 26 ottobre a Lille.

Tragico incidente su una strada di Lille, città nella parte settentrionale della Francia. Il dramma è accaduto nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 ottobre, quando un uomo di 31 anni in sella a uno scooter è stato investito da un’auto. Lo scontro è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 3:00 in rue de Turenne. Vani i tentativi di rianimazione: lo scooterista è morto sul colpo.

La vittima era molto probabilmente un fattorino

La notizia trova conferma nei principali tabloid francesi, le cui fonti precisano che la vittima, 31enne sposato e con due figli, è stato ritrovato in arresto cardiorespiratorio all’arrivo della pattuglia della polizia e dei vigili del fuoco. Rinvenuto a terra in una strada del distretto di Vauban-Esquermes, lo scooterista non ce l’ha fatta: nonostante l’intervento dei soccorsi SAMU, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto dal personale medico. Immediato il sopralluogo nell’area dell’incidente, dove gli agenti hanno ritrovato un’auto abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo dallo scontro mortale.

Stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni della gendarmeria, il mezzo era un veicolo a noleggio del marchio Audi, senza occupanti all’interno. Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dei proprietari: arrestati a Lille padre e figlio diciassettenne. Presi in custodia dai vigili del fuoco martedì sera, i due sono i principali sospetti dello scontro mortale avvenuto intorno alle 2:50 all’angolo tra rue de Turenne e boulevard de la Moselle, nel distretto di Vauban. Secondo quanto riportano le fonti locali, sul posto c’era uno scooter Peugeot Vivacity danneggiato, diversi detriti e una borsa Uber; molto probabilmente la vittima era in servizio come fattorino. La teoria non è ancora stata confermata da Uber-France.

Secondo le informazioni raccolte dagli agenti, durante l’interrogatorio il 17enne ha ammesso di aver investito accidentalmente lo scooterista.

L’adolescente era già noto alle forze dell’ordine per guida senza patente.

Fonte: La Voix du Nord