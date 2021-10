“Uomini e Donne”, arriva il nuovo tronista: è un volto conosciuto della tv

Quest’anno il trono classico di Uomini e Donne è andato alla velocità della luce: a pochi giorni dall’inizio di novembre, Maria De Filippi ha scelto un nuovo tronista

Quest’anno il trono maschile di Uomini e Donne è finito prima del previsto. Tutto è cominciato con Joele, che è stato cacciato dal programma quando la produzione ha scoperto che il tronista stava cercando di sentire una delle sue corteggiatrici anche fuori. Poi Matteo, che oggi ha deciso di scegliere Noemi perché non riusciva più ad immaginare di poter uscire con qualcun’altra. Ad oggi sul trono sono rimaste solo due donne e per questo Maria ha deciso di rimpiazzare i due uomini con un nuovo arrivato: Matteo Ranieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> “Uomini e Donne”, Maria De Filippi non regge il colpo: “Mai successo nella storia del programma”

Uomini e Donne, Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Matteo Ranieri non è un volto sconosciuto nel mondo della televisione, infatti è stato la scelta di Sophie Codegoni, tronista dello scorso anno. I due sono stati insieme solo poche settimane, fino a che non hanno deciso di lasciarsi per cause sconosciute. E dal modo in cui parlano l’uno dell’altro, pare proprio che Sophie e Matteo non siano in buoni rapporti ad oggi. Lei poi è stata presa al Grande Fratello Vip, dove sta facendo un grande percorso. Matteo, invece, non è mai stato dimenticato dalla produzione che ha continuato a mostrargli affetto anche dopo il programma. Sarà proprio per questo che Maria ha pensato di richiamarlo e farlo sedere sul trono. Tra qualche puntata dunque vedremo Matteo sulla sedia rossa, con il suo cuore buono e la sua timidezza che ha conquistato così tante persone durante lo scorso anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro e il flirt mai confessato: lei non è la Isoardi

La notizia è stata accolta con gioia dai fans del programma: in tanti sono molto curiosi di rivederlo in queste nuovissime vesti.