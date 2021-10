Vertice di destra in casa Berlusconi: il nome per il post-Mattarella

Tra le forze di destra si è tenuto un vertice in cui le forze politiche si sono confrontate sul post Mattarella: grande assente Fratelli d’Italia.

L’imminente fine del mandato di Sergio Mattarella è l’argomento che più sta tenendo banco tra le forze politiche. La Destra, proprio sul punto avrebbe organizzato un nuovo incontro in casa di Silvio Berlusconi dove, Forza Italia e Lega, si sarebbero interrogate sul futuro del Quirinale. Grande assente Giorgia Meloni che non ha preso parte al vertice che contava 16 commensali.

Quirinale, vertice della destra sul post-Mattarella

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Antonio Tajani, sono solo alcuni dei nomi che si sono presentati in casa del Cavaliere – riporta Il Fatto Quotidiano- per discutere delle sorti del Quirinale.

Eppure il post Mattarella non sarebbe stato l’unico tema trattato: le tensioni interne a Forza Italia sono state grande argomento di discussione. Una corrente del partito avrebbe recriminato a Berlusconi una sorta di sottomissione al Carroccio. Una lettura che proprio non è piaciuta all’inquilino di Arcore che con forza ha smentito “l’illazione” ai media. Ma i fedelissimi del Cav non si sono tirati indietro, manifestando lui il loro più ampio supporto.

Punto focale è stato, di certo, l’appoggio a Salvini da parte di Forza Italia che molto ha apprezzato il supporto all’attuale esecutivo da parte del Carroccio che ripromette nessuno sgambetto.

L’incontro è terminato con una dichiarazione d’intenti che ha più il sapore di un accordo: il centrodestra dovrà essere compatto, soprattutto quando si parla di maggioritario, riporta Il Fatto Quotidiano. Il rischio secondo Salvini è che altrimenti il Pd sarà sempre più forte.

Quella di Giorgia Meloni è stata solo un’assenza fisica. Le sue idee sono riecheggiate nell’abitazione di Berlusconi che ad avviso di Fratelli d’Italia dovrebbe essere il successore di Mattarella.

“Se il Parlamento eleggesse Silvio Berlusconi – ha detto la Meloni stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano- nessuno potrebbe o dovrebbe dire nulla. Il centrodestra non ha i numeri, ma chiaramente avrebbe il sostegno di Fratelli d’Italia”.