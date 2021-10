Martina Colombari ha sorpreso tutti mostrando la sua ripresa dopo aver contratto il Covid. La nuova veste stupisce, mai vista così.

Dopo i giorni di paura vissuti da Martina Colombari a seguito del Covid, virus che l’ha colpita per fortuna in forma lieve, arriva un messaggio di ripresa dai suoi social in cui è ritratta in una nuova veste.

Doppia vaccinazione, la nota conduttrice ha scoperto di aver contratto la malattia a seguito di un tampone eseguito prima di accedere a un set. Ammalatasi ha perso l’olfatto ed è stata colpita da un raffreddore: costretta a un riposo forzato, l’ex Miss Italia ha da subito rincuorato i fan sul suo stato di salute rivelando come non la situazione sia migliorata presto.

Un nuovo aggiornamento sulla sua condizione ha stupito tutti, mostrando un lato inedito della modella e conduttrice, tra le più apprezzate dagli italiani.

Martina Colombari irresistibile: la veste inedita stupisce

