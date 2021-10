Albano Carrisi, il motivo per cui non voleva partecipare a “Ballando con le stelle”. Il pensiero ricorrente

Albano Carrisi. Il celebre cantante pugliese e tra i concorrenti più osannati dell’edizione attuale di “Ballando con le stelle”. Quali erano le remore riguardo la sua partecipazione

Oggi, 30 ottobre 2021, andrà in onda su Rai Uno la terza puntata della sedicesima stagione del longevo talent show dedicato ai vip “Ballando con le Stelle”. Al timone da sempre la talentuosa e frizzante Milly Carlucci, spalleggiata dal veterano Paolo Belli.

L’attuale edizione vede un cast stellare; la produzione del programma non si è di certo risparmiata e ha portato a favore di pubblico personaggi di prim’ordine, dei veri professionisti che, in nome del puro intrattenimento, hanno messo da parte timori e resistenze cimentandosi in un settore che non gli appartiene. Tra questi spicca senza dubbio, il re della canzone italiana, il leone di Cellino San Marco: Albano Carrisi. Perché ha deciso di partecipare proprio adesso al format tanto seguito?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Giancarlo Magalli dice la sua dopo l’abbandono de “I fatti vostri”: “Quando c’ero io…”

Albano Carrisi svela il suo timore più grande. Cosa pensa Loredana Lecciso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Albano Carrisi si sta di certo divertendo durante la competizione di danza che lo vede impegnato nell’acclamato format di Rai Uno “Ballando con le Stelle”. A fargli da coach e partner è la ballerina professionista Oxana Lebedew, classe 1987, originaria di Almaty, in Kazakistan.

Ci sono volute ben sedici edizioni per far capitolare il noto cantante pugliese, dopo una corte spietata fatta da Milly Carlucci e il suo team per strappargli un si. Perché, dunque, attendere così tanto per partecipare al programma? Sicuramente sul ritardo della sua scelta hanno inciso i numerosi impegni lavorativi che lo hanno coinvolto anno dopo anno. Ma non solo; ecco svelato il suo timore più grande: “C’era pure un altro pensiero che mi martellava: non è che ora con il ballo rovino cinquantacinque anni di onorata carriera?”.

La paura, dunque, di non essere all’altezza è stata un freno decisivo. “Non avverto nessun peso se non quello di voler fare bella figura. Mi rendo conto che ci sono concorrenti molto più bravi e capaci di me a ‘Ballando con le stelle'” – ha detto Albano Carrisi.

Intervistato da Novella 2000, gli è stata posta una domanda che riguarda la sua sfera privata, più precisamente i pensieri della sua storica compagna, Loredana Lecciso che, come ben si sa, si esibiva danzando sugli schermi televisivi in compagnia della sorella gemella Raffaella. Ha chiesto consigli a lei sul ballo?

GUARDA QUI>>“Tale e Quale Show”, Carlo Conti si prepara: tutte le sorprese della penultima puntata

Il cantante pugliese ha glissato: “No… Poi voi giornalisti costruireste chissà quale scenario. So che fa parte del gioco ma diventare protagonista di pettegolezzi non è piacevole”.

Riservato come sempre e attento a preservare la propria privacy, Albano Carrisi non approfondisce l’argomento ma pensa all’esibizione che lo vedrà nuovamente protagonista questa sera.