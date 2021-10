Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dagli spogliatoi della Juve la voce che “scagiona” l’allenatore

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati ormai definitivamente dopo il tradimento inferto dall’allenatore della Juventus all’attrice

Tiene ancora banco tra le pagine di gossip dei giornali italiani la fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. L’ attrice è stata addirittura raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni per essere stato un gesto fuori luogo del tg satirico di Antonio Ricci verso una donna che è stata tradita. Molti hanno detto che c’era da consegnarlo all’allenatore invece che a lei.

Adesso ci sono alcuni rumors che partono dagli spogliatoi della squadra allenata dal tecnico toscano. In casa Juve vige il massimo riserbo ma qualcosa è trapelato come la voce che sia sempre stato una sorta di latin lover ma c’è di più…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo racconta tutta la verità su Gigi D’Alessio

Massimiliano Allegri le voci sul tradimento ad Ambra Angiolini

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Selvaggia Lucarelli è nei guai. Denunce in arrivo, lei risponde così – FOTO

Per il settimanale “Oggi” Massimiliano Allegri avrebbe avuto una relazione con una sua vecchia amica che lavora nel settore delle comunicazione del golf club di Milano. Secondo i giocatori della Juventus che difendono il loro allenatore, Allegri non sarebbe mai arrivato ad avere una storia al di fuori di quella con Ambra ma solo qualche flirt.

Inoltre alcuni hanno scritto che il motivo che avrebbe scatenato le ire dell’attrice sia stato un capello biondo trovato nell’ auto di Allegri. Anche in questo caso i calciatori della Juve lo avrebbero difeso asserendo che in realtà apparteneva a Adrien Rabiot, centrocampista francese riaccompagnato a casa dall’ allenatore.

Adesso sembra che quest’ultimo non sia per nulla preoccupato di come sia andata a finire la storia con la ex. Durante un’intervista ha dichiarato di non voler parlare dei suoi affari privati davanti a tutti.

Suo malgrado però la fine della storia con Ambra Angiolini è finita davvero sulle pagine dei giornali ed è di dominio pubblico ormai come spesso accade per molti personaggi noti.