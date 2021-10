Anna Tatangelo sbaraglia la concorrenza, il vestito che indossa la rende unica. Non ci sono parole per descrivere tanta perfezione.

La bellissima cantante Anna Tatangelo non smette mai di stupire, perfetta nel canto e nella conduzione ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Finalmente sorride alla vita grazie al suo nuovo amore Livio Cori, i due sono follemente innamorati ed hanno deciso di fare sul serio.

Dopo la rottura con il cantante Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea, la cantante ha dovuto rimboccarsi le maniche per rimettere insieme i pezzi. Oggi è più felice che mai, è ripartita da zero ed ha sugellato la sua rinascita con un nuovo album che ha scalato le classifiche nazionali.

L’abito blu cobalto è fatto apposta per lei

In un abito blu cobalto che risalta la sua bellezza, Anna Tatangelo da un appuntamento ai suoi fan: “Camerini…Ci vediamo tra poco!! Ore 14.00 su Canale 5”, la cantante ha iniziato una nuova avventura, è alla conduzione del programma “Scene da un matrimonio”.

Perfetta come sempre si fotografa allo specchio, la visione è celestiale ed i fan non smettono di elogiarla con commenti di stima, di affetto e d’amore. “Sei divina” scrive qualcuno follemente innamorato, “Nessuna sarà mai come te, sei unica” si legge subito dopo. Una pioggia di cuori si fanno spazio tra fila di complimenti impazziti.

Assolutamente chic i decolleté fuxia che indosserà sotto l’abito lungo, il buon gusto fa parte della sua quotidianità. Il trucco ed il parrucco, pensati appositamente per lei, la rendono unica. Anna Tatangelo non ha mai deluso le aspettative di nessuno, come sempre è stata all’altezza di tutte le sfide che le sono state proposte.

Sa inizio settembre è alla conduzione, per la prima volta, di un programma tutto suo che sta avendo un notevole successo.

Anna piace veramente a tutti, è una donna completa che dalla sofferenza ha imparato a rialzarsi più forte di prima e che ora si gode quello che la vita le ha offerto.