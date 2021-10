Anna Tatangelo ha puntato il dito contro Gigi D’Alessio. Le accuse rivolte all’ex marito hanno spiazzato tutti. Retroscena spinoso.

Rancore e rammarico. Questi i sentimenti emersi nelle parole di Anna Tatangelo, con cui si legge il suo dispiacere per come sono andate le cose con Gigi D’Alessio. L’ex marito ha incassato così una pesante accusa rivolta dalla cantante, un tempo suo grande amore.

Nonostante la grande differenza di età che correva tra i due, il cantautore neomelodico è più grande di 20 anni rispetto ad Anna, la freccia di cupido è scoccata nei loro cuori tanto che si sono uniti in matrimonio e hanno dato alla luce il figlio Andrea. La favola si è spenta tuttavia nel 2019, anno in cui il loro rapporto è giunto al capolinea nella grande sofferenza.

Nel tempo la cantante ha puntato il dito contro l’ex, soprattutto quando ha scoperto di recente dai giornali come sarebbe diventato di nuovo padre.

Anna Tatangelo: frecciatina tagliente per Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo si è lasciata andare sui social in una narrazione tagliente, tra cui emerge una frecciatina per Gigi D’Alessio. Tra alti e bassi, la fine della storia con il cantautore è stata per lei molto sofferta, ma sembra che ora abbia ritrovato la serenità al fianco del rapper Livio Cori.

La stoccata all’ex è arrivata a seguito di una serie di domande rivolte dai suoi follower su Instagram. Tra queste a catturare l’attenzione quella di un utente che ha chiesto il suo segreto per mantenere viva una relazione.

“L’amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Per quanto riguarda come mantenerlo vivo e rispettoso, credo che sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi”, il commento della cantante.

Parole in cui molti hanno letto un riferimento rovente rivolto a D’Alessio.

Il cantautore attualmente è legato a Denise Esposito, storia tenuta agli inizi segreta per poi essere ufficializzata la scorsa estate. La giovane aspetta un figlio da Gigi che diventerà così padre a 54 anni per la quinta volta.