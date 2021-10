Antonella Mosetti ha incendiato Instagram postando alcuni scatti vietati ai minori: la showgirl fa vedere tutto il suo corpo.

Antonella Mosetti è inarrestabile sui social network: la showgirl sta postando scatti da bollino rosso, incendiando di fatto il mondo del web. I suoi 695mila followers ammirano e ringraziano: la nativa di Roma mostra con grande facilità il suo corpo e le sue curve da sogno.

Qualche istante fa, l’ex gieffina ha pubblicato alcune fotografie in cui è praticamente mezza nuda. La 46enne qualche settimana fa ha fatto discutere tutti con alcune dichiarazioni: la romana utilizza anche alcune piattaforme in cui posta foto hot. Tralasciando ciò, focalizziamo la nostra attenzione sul post che ha piazzato quest’oggi sul suo profilo.

Antonella Mosetti in slip e reggiseno: le foto sul letto sono illegali

Antonella poco fa ha condiviso un post che contiene quattro fotografie stratosferiche. La showgirl indossa un top che non riesce a contenere il suo décolleté generoso. Come se non bastasse, la classe 1975 non ha i pantaloni e sfodera slip super sexy. Nonostante gli anni che passano, la nativa di Roma continua a sfoderare un fisico perfetto e stupefacente. In occasione della ricorrenza di Halloween, la romana ha deciso di cambiare il suo look e di sfoderare un biondo molto acceso.

Gli utenti stanno commentando con un entusiasmo mai visto. Qualcuno decide di commentare il suo look, criticando la scelta di cambiare il colore dei capelli. “Eri meglio mora”, “Stai bene col biondo, ma mora è mora”, “Menomale che è solo per Halloween’, si legge. Qualcuno, tuttavia, non si concentra sui capelli, ma su qualcos’altro. “Sei una bomba sexy”, ha scritto un ammiratore. La quarta fotografia della serie è quella più disarmante.

Antonella toglie anche il top e resta soltanto con il reggiseno, mettendo totalmente in mostra il suo davanzale da arresto cardiocircolatorio. Il biondo, in ogni modo, risalta il colore dei suoi magnifici occhi.