Luce sul mistero amoroso, l’ultimo intervento da parte di un membro della coppia Belen Rodriguez – Antonino è stato decisivo, svelando il motivo della crisi.

Le prime avvisaglie di un netto cambiamento sulle dinamiche di coppia, composta dalla conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez, e dal celebre fotografo ed hair stylist, Antonino Spinalbese, erano state colte repentinamente dai fan per via della messa in archivio di un ingente quantitativo di ricordi sui rispetti profili Instagram delle due celebrità.

Spostate dunque in archivio le immagini che li ritraevano insieme in momenti felici, tranne quelle relative alla nascita della loro piccola Luna Marì, e propagatasi nel frattempo le voci di un probabile allontanamento tra i due, i fan del romantico duo non hanno potuto fare a meno che restare in costante allerta ed indagare il più possibile. Fino a quando, proprio nelle scorse ore, un inatteso intervento da parte dei diretti interessati ha finalmente deciso di sciogliere pubblicamente ogni dubbio sulla questione.

Belen Rodriguez e Antonino tutta la verità dopo la crisi, il vero motivo che li ha allontanati

Nella serata di ieri Antonino ha voluto prendere in mano la situazione attraverso il suo profilo social ed intervenire in prima persona per chiarire le motivazioni della crisi con Belen. L’arcano sarebbe stato svelato attraverso dei video che ritraggono la soubrette in armonia, e dunque, se davvero ci fosse stato un distacco tra i due spasimanti, si sarebbe trattata soltanto di una nuvola passeggera.

Belen ride, scherza e si diverte nel corso di un party tra amici. Si tratta perciò di un allegro quadretto, in cui Antonino non può fare a meno di riprendere la piacevole situazione. E condividerla con i loro ammiratori. Finendo con l’immortalare la scena grazie ad un brindisi di coppia che possa, a partire da quest’oggi, favorire ulteriori magici momenti nel loro futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Dunque il peggio è stato sventato. E come sin dall’inizio della loro relazione, in grande stile ed a colpi di magistrali flash e calici promettenti. Nel loro cuore la priorità, inoltre, sembra essere riservata in toto alla meravigliosa Luna Marì. La piccola di casa è infatti da poco venuta al mondo, con parto naturale, lo scorso 21 luglio 2021.