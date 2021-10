Benessere a tavola: 5 principali benefici delle clementine

Con l’arrivo dell’inverno tornano a tavola gli agrumi: arance, mandarini, clementine: ecco 5 benefici di queste ultime.

La clementina, comunemente conosciuta come mandarancio, è un incrocio tra il mandarino e l’arancio amaro (Citrus aurantium). L’agrume nasce non lontano da Oran, in Algeria, e deve il suo nome a padre Clément, monaco e agronomo francese, suo inventore. Grazie alle sue particolari qualità organolettiche e dall’assenza di semi al suo interno, la clementina ha progressivamente soppiantato il consumo del classico mandarino. Vediamo insieme 5 principali benefici di questo frutto.

Clementine: 5 principali benefici

energia per il corpo: ricca fonte di vitamine – 40mg di vitamina C, quasi la metà dell’assunzione giornaliera richiesta – la clementina dona forza e vitalità al corpo. Inoltre, proprio come l’arancia e il pompelmo, aiuta a combattere la stanchezza e a stimolare il sistema immunitario. Tesoriera naturale di proprietà antinfluenzali, questo agrume è ottimo nella lotta contro i raffreddori e altre infezioni virali.

