Elisa Isoardi ci va giù pesante, se il buongiorno si vede dal mattino, oggi è davvero una giornata particolare. Cosa combina la conduttrice?

La bellissima e simpaticissima Elisa Isoardi ne sa una più del diavolo, oggi ne sta combinando delle belle e le scuse non bastano più. La foto postata su Instagram qualche ora fa, parla chiaro, è inutile negare l’evidenza.

Elisa è una conduttrice ed ex modella italiana, negli anni si è fatta apprezzare dal pubblico italiano per la sua estrema professionalità, l’innata simpatia, notevole bellezza ed infinita dolcezza. Diversi anni fa ha riempito le pagine dei magazine di gossip per la love story con il leader della Lega, Matteo Salvini.

I due erano davvero molto affiatati, qualcuno ipotizzò anche ad un possibile matrimonio ma la storia dopo qualche anno è naufragata come un vascello in balia delle onde. Dopo questa importante delusione d’amore, la conduttrice si è data anima e corpo al lavoro.

L’abbiamo vista presentare diverse fortunate trasmissioni e come concorrente allo show televisivo “L’isola dei Famosi”. Il lavoro per lei è stato motivo di rinascita. Attualmente conduce una vita molto serena, non sappiamo però se è fidanzata con qualcuno.

Il buongiorno che fa bene al cuore, Elisa Isoardi migliora la giornata a tutti

Elisa Isoardi questa mattina stupisce tutti con il selfie che pubblica su Instagram per dare il buongiorno alla sua community virtuale formata da 621 mila follower.

“E’ inutile negare l’evidenza”, Elisa è davvero bellissima, lo scatto è inequivocabile, la conduttrice sbaraglia la concorrenza. Tutti, come sempre, avranno molto apprezzato il messaggio di positività che emana la foto, a parte #buongiorno, Elisa non ha scritto altro, ma i suoi occhi parlano per lei.

Questa mattina sveglia presto per andare a Cuneo con i nipotini, un pranzo in famiglia e con amici era davvero quello che ci vuole in questo ultimo sabato di ottobre.

La conduttrice utilizza moltissimo Instagram, tiene aggiornati sempre i fan in tutto quello che fa e questo contatto così diretto piace davvero a tutti.