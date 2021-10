Arriva nella notte un post che emoziona tutto il web. Finalmente la notizia più bella per Federica Pellegrini che corona il suo sogno d’amore…

Federica Pellegrini ha attaccato la cuffia al chiodo.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha deciso di dire addio al nuoto, almeno alle gare. Rimarrà infatti nel mondo dello sport e grazie alla sua esperienza è diventata membro del Cio. E’ stata eletta con 1658 voti a favore. La campionessa olimpica rimarrà in carica per 7 anni ed entrerà automaticamente in Giunta e Consiglio Nazionale.

L’ex nuotatrice aveva dichiarato che finalmente si sarebbe potuta dedicare alla famiglia, aspetto della sua vita al quale fino ad ora non aveva potuto dare spazio e tempo, rimandando l’ideale che aveva sempre sognato.

Federica ha avuto storie d’amore molto importanti, da Luca Marin a Filippo Magnini e oggi è felice accanto al suo allenatore Matteo Giunta, nonché cugino dell’attuale marito di Giorgia Palmas.

Nella notte arriva la proposta più bella

Proprio dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, nella notte del 30 ottobre, Matteo Giunta si è inginocchiato davanti alla sua bellissima fidanzata per farle la proposta più bella.

Con un anello di diamanti le ha chiesto di sposarlo.

L’emozione dell’ex nuotatrice è stata incontenibile e ha subito deciso di condividere con i suoi fans lo scatto più bello: “Io e te, e tutto il mondo fuori” e ha concluso con un secco ”Sì”. La risposta della Pellegrini a Matteo che le ha chiesto di diventare sua moglie.

Un bacio appassionato ha consacrato questa immagine che ha confermato quanto amore ci sia tra i due e quanto entusiasmo ha la nuotatrice di poter realizzare finalmente il sogno della sua vita dopo una carriera stellare, ricca di soddisfazioni.

I milioni di followers della ”Divina” l’hanno inondata di like e di messaggi di auguri ai quali anche noi ci uniamo.

“Sto piangendo, congratulazioni!”, “Un’emozione unica!”, “Te lo meriti!”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti di Federica.