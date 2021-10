Elisabetta Gregoraci ha mandato in tilt il popolo del web condividendo una serie di scatti su Instagram in cui è ritratta in bikini. La visione è da infarto.

Popolo del web in estasi a seguito di nuovi scatti di Elisabetta Gregoraci apparsi su Instagram, in cui è ritratta irresistibile con indosso solo un bikini. Uno spettacolo sbalordivo con cui la conduttrice ha ipnotizzato tutti, come d’altronde accade con ogni suoi contenuto social condiviso.

Anno dopo anno, la showgirl ha conquistato il grande pubblico con le sue curve stratosferiche, il suo fascino irresistibile e la sua verve travolgente.

La 41enne di Soverato si è distinta nel mondo dello spettacolo prendendo parte a format di successo del calibro di “Made in Sud” e “Grande Fratello Vip” per poi affermarsi sul web, in particolare su Instagram dove è seguita da ben un milione di follower, folgorati dalla sua bellezza travolgente.

Anche l’ultimo post ha esordito il medesimo effetto: la showgirl ripresa in costume ha scoperto il suo fisico sublime, facendo viaggiare la fantasia dei fan.

Elisabetta Gregoraci in bikini: visione da infarto

