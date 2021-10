Francesca Michielin sa come tenere sulle spine i suoi fan, oltre ad essere amatissima come cantante ed artista è anche una vera influencer

Conosciamo tutti Francesca Michielin, la straordinaria cantante di Bassano del Grappa (Veneto), che ha raggiunto la notorietà grazie al programma televisivo “X Factor”. Nonostante la sua giovane età, è del 1995, ha scalato le classifiche mondiali grazie alle sue canzoni che negli anni sono diventate le colonne sonore di milioni di italiani.

Francesca ha sempre saputo di voler essere un’artista, all’età di 9 anni ha iniziato a studiare pianoforte, scopre il gruppo rock Red Hot Chili Peppers grazie a suo fratello Filippo e a soli 16 anni inizia a far sul serio.

Dopo “X Factor” per lei si sono spalancate le porte del successo, la sua voce così particolare, così intensa, così unica, ha elevato la musica ad un’altra dimensione. Francesca domina la scena musicale quando con Fedez (agli esordi della sua carriera) duetta in “Magnifico”, da quel momento il resto è storia.

La camminata verso la vasca manda tutti in tilt, che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Una carrellata di foto ed un video che ha fatto impazzire tutti, Francesca Michielin ha dato così la buonanotte ai suoi 885 mila follower. Vediamo la bella cantante in un parco, i colori sono bellissimi, tipici del periodo autunnale, appoggiata ad un albero si gode il momento di tranquillità.

Altri scatti la ritraggono in giro, posa tra fiori ed un borgo, nella passeggiata incontra un cane e gli offre la punta del suo cornetto. Infine la sorpresa, un video che mostra un momento di assoluto piacere.

Francesca sta riempiendo una bellissima vasca in piena, scende i gradini ed entra tra la schiuma, per godere al massimo del relax si è preparata anche un drink. La camminata verso il piacere manda tutti in subbuglio. Dopo tanto girovagare un bel bagno caldo è quello che ci vuole.

I fan commentano con interesse, “Il cellulare più su” scrive qualcuno cercando di scovare qualche particolare, “Sei straordinaria, ti amo molto” dichiara a cuore aperto qualcun altro.