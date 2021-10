Soleil Sorge è finita nel mirino del web, dopo quanto accaduto la scorsa notte: dopo la puntata, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Gianmaria Antinolfi

Soleil Sorge è sicuramente una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip, ma di fare scivoloni e finire sotto accusa capita anche a lei. Questo è accaduto proprio ieri notte, quando lei, Alex e Davide si sono riuniti per commentare la puntata da poco conclusa. I tre sono diventati molto amici nella casa più spiata d’Italia, passano molto tempo insieme, si divertono e si supportano. Ma si dicono anche quando uno di loro sta sbagliando ed è proprio quello che hanno fatto Alex e Davide con Soleil la scorsa notte.

GF Vip, Soleil Sorge finisce nelle polemiche per una frase su Gianmaria

Soleil era al tavolo con i suoi amici e stava discutendo di quanto accaduto in puntata. Gianmaria, dopo aver ricevuto un due di picche da Sophie che ha deciso di scaricarlo, ha cominciato a prendersela con Soleil e ha deciso anche di nominarla. La ragazza in puntata più volte ha provato a fargli capire che non aveva proprio motivo di arrabbiarsi con lei. Dopo, quando si è riunita con i suoi amici, ha commentato il comportamento di Gianmaria: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano“. Mentre lei era molto divertita per la similitudine, Alex e Davide non hanno affatto riso e hanno rimproverato la loro amica di non esagerare.

Sul web intanto è scoppiata la bufera: i fans di Gianmaria hanno richiesto un provvedimento disciplinare per la concorrente, perché ritengono che con quella frase abbia superato i limiti.