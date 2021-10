“GF Vip”, Manuel Bortuzzo sotto attacco: “Per te niente sconti”

Manuel Mateo Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Di recente si è avvicinato nuovamente a Lulù, dopo un periodo di pausa

Manuel Mateo Bortuzzo è sicuramente uno dei protagonisti di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla sua entrata, il ragazzo si è avvicinato molto a Lulù con la quale aveva cominciato una frequentazione. Quando poi la ragazza era risultata troppo opprimente sotto molti aspetti, Manuel ha cercato di allontanarla con tutte le sue forze fino ad arrivare alla effettiva rottura. Qualcosa però è cambiato negli ultimi giorni: con grande sorpresa, Manuel ha deciso di riavvicinarsi a Lulù di sua spontanea volontà.

GF Vip, Manuel Bortuzzo si riavvicina a Lulù: scoppia la polemica in puntata

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha discusso con lui di questo improvviso riavvicinamento e Manuel ha affermato di voler vivere questa storia con Lulù senza pensare troppo al domani. Ha affermato che adesso stanno bene e possono viversi senza troppe etichette: una volta usciti dalla casa penseranno a cosa vogliono essere. Al che è intervenuta Adriana Volpe, che ha voluto mettere in chiaro quello che è il suo pensiero: “Ti chiedo di avere un occhio di riguardo per Lulù perché è chiaro che lei sia molto più coinvolta di te. Tu ci hai chiesto di non farti sconti quando sei entrato e noi non te li facciamo: se la prendi in giro diventerò molto protettiva nei suoi riguardi“. Manuel ha accolto con buon grado la richiesta di Adriana e ci ha tenuto a ringraziarla perché vuole essere trattato proprio come tutti gli altri.

Manuel ha poi aggiunto: “Non è facile tenere lontana una persona a cui vuoi bene, sapere che ha dell’affetto da darti e decidere di non prenderselo“.