Giancarlo Magalli dice la sua dopo l’abbandono de “I fatti vostri”: “Quando c’ero io…”

Giancarlo Magalli. Il noto presentatore Rai ha lasciato la guida dello storico programma “I fatti vostri”. Svelato cosa pensa della nuova squadra che ha preso il suo posto

La conclusione della scorsa stagione televisiva è stata segnata da un addio tanto inaspettato quanto impensabile. Dopo più di 20 anni al timone del programma “I fatti vostri”, Giancarlo Magalli ha deciso di cambiare rotta.

Come da lui stesso rivelato, alle spalle di questa faccenda non esiste nessun dissapore o dietrologia, semplicemente è cresciuto dentro di lui il desiderio di diversificare i suoi impegni. Tuttavia, è difficile vedere “la propria creatura” nelle mani di altre persone e constatare che si regge benissimo anche senza la nostra presenza. “I fatti vostri”, infatti, non ha subito minimamente un calo di share, segno che il cambiamento di conduttore non abbia intaccato la fidelizzazione dei telespettatori al format. Ma cosa ne pensa il diretto interessato?

GUARDA QUI>>“Tale e Quale Show”, Carlo Conti si prepara: tutte le sorprese della penultima puntata

Giancarlo Magalli: la nuova vita dopo “I fatti vostri”

Forse Giancarlo Magalli si aspettava che “I fatti vostri” perdesse parte dell’audience che era abituata a vedere lui come padrone di casa del programma di Rai Due. Ha commentato i buoni risultati di auditel ipotizzando che il pubblico da casa si sintonizzi per semplice abitudine.

Inoltre, non ha mancato di lanciare una piccola critica nei confronti della squadra che lo ha sostituito, composta da Salvo Sottile (che già curava la rubrica “Occhio alle truffe”) e Anna Falchi. Secondo il parere di Magalli i due sarebbero dei bravi professionisti ma un po’ troppo seri.

L’ex conduttore, infatti, ha rivelato di avere una sorta di asso nella manica che loro non possiedono: “Quando intervistavo io i personaggi famosi che intervenivano nel programma c’era più ironia. Questo accadeva perchè molti li conoscevo personalmente da una vita. C’era quindi quella confidenza tale da permettermi di fare una battuta che nasceva spesso spontaneamente. L’intervista era così più stuzzicante”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Rita Dalla Chiesa sul coming out di Alberto Matano: “L’ho amato più di sempre”

L’addio di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri” non ha segnato un abbandono totale del piccolo schermo. Anzi, ha due grossi progetti in cantiere.

Il primo riguarda la produzione di un programma tutto suo, un quiz pomeridiano che andrà in onda sempre su Rai 2, dal titolo “Una parola di troppo”. Inoltre, lo vedremo nella doppia veste di attore nella fiction rimasta orfana di Terence Hill, “Don Matteo”. A prendere il suo posto sarà il celebre Raoul Bova (Don Massimo), seguito e consigliato da un simpatico vescovo che avrà proprio il volto di Magalli.