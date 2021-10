“Sarai invincibile” Levante più bella che mai: lei senza veli…il web senza fiato – la FOTO è pura poesia

Levante, la bellissima cantante di origini siciliane, in un scatto che lascia senza fiato. Lei senza veli è semplicemente un incanto.

Levante, la splendida cantante di origini siciliane, mesi fa ha comunicato sul web di essere in dolce attesa; un evento bellissimo che la renderà madre per la prima volta. L’artista è molto apprezzata e non solo in rete; sui social vanta quasi un milione di follower e in radio i suoi pezzi sono molto passati ed apprezzati.

Lo stile sempre trendy e ricercato con un recupero del fascino retrò, racchiude bene lo spirito intrigante della cantante. Una forte sensibilità che ispira una capacità di scrittura notevole, tanto da dedicarsi anche anche alla stesura di romanzi che confermano ancora di più l’estro di Levante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Diva hollywoodiana”: Monica Bertini lo spacco vertiginoso alza la temperatura – FOTO

Levante, la FOTO senza veli è pura illegalità: i fans non se l’aspettavano

Per saperne di più, vai su Successivo