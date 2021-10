“Matrimonio a prima vista” lascia sempre molti strascichi. Questa volta è uscita una dichiarazione del tutto inattesa riguardo una coppia del programma…

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi sono una delle coppie che si è formata all’interno del programma – esperimento, in onda su Real Time.

Ad ogni edizione di questo format, due perfetti sconosciuti decidono di conoscersi solo nel giorno del loro matrimonio. Pronunciano il fatidico ”sì” senza sapere nulla l’uno dell’altro e iniziano la loro vita matrimoniale a partire dal viaggio di nozze fino alla convivenza. Dopo sei mesi dovranno decidere se proseguire il loro matrimonio o chiedere il divorzio.

A formare le coppie sono una squadra di esperti che cercano di capire le affinità tra i tanti che si candidano a prendere parte a questo esperimento sociale. Talvolta l’amore tra i due sboccia tanto da confermare il matrimonio, la maggior parte delle volte, però, i due neosposi si rendono conto di non provare abbastanza l’uno per l’altro, tanto da intraprendere con certezza un passo così importante.

Jessica e Sergio: la rivelazione scottante

Jessica e Sergio, la coppia protagonista dell’edizione 2021 è rimasta insieme, facendo sognare tutti i telespettatori.

Ma è arrivata un’inattesa rivelazione che nessuna avrebbe mai pensato.

Sembrerebbe, infatti, che Jessica abbia chiesto agli esperti di farle conoscere un uomo più grande perchè aveva bisogno di una figura che le potesse garantire protezione e sicurezza. Gli esperti però hanno optato per Sergio, maturo sì ma di solo 3 anni più grande.

La sessuologa Nada Lofreddi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e lo psicoterapeuta Mario Abis hanno deciso così: “Jessica ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.