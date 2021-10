Mercedesz e la domanda scomoda: “Da quanto non fai l’amore”. La risposta lascia senza parole – VIDEO

Mercedesz Henger ha affrontato una domanda scomoda posta da un utente riguardante la sua intimità. La risposta ha spiazzato tutti.

781 mila followers su Instagram, un fan di Mercedesz Henger ha posto alla figlia di Eva un quesito molto personale. Modella, attrice e influencer, non è mancata la sua risposta che ha spiazzato tutti.

Decisa e dal carattere forte, la Henger nel tempo ha conquistato molto seguito conquistando tutti con le sue curve roventi e il suo fascino mozzafiato. Biondissima, occhioni azzurri, sorriso luminoso, è molto attiva in particolare su Instagram dove racconta la sua vita: tra shooting, momenti sui set e attimi spensierati, ogni suoi contenuto social stuzzica l’immaginazione dei fan.

Negli ultimi giorni la modella ha catturato l’attenzione a seguito di una rivelazione della madre. Eva ha infatti raccontato, nell’ambito di un’intervista a Nuovo, come i rapporti con la figlia non siano dei migliori e come nonostante un presunto riavvicinamento durante le nozze della nonna in realtà il loro legame sarebbe rimasto incrinato. La figlia infatti avrebbe confessato sui social di aver finto una riappacificazione nei confronti della madre, per il bene della nonna, ferendo così in particolare la sorella Jennifer.

Dopo questo retroscena, l’influencer si è trovata a dover affrontare un’altra situazione delicata: la sua risposta a una domanda scomoda ha spiazzati tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Diva hollywoodiana”: Monica Bertini lo spacco vertiginoso alza la temperatura – FOTO

Mercedesz Henger: quella risposta spiazzante

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Riscalda i sogni miei”, Miryea Stabile: posa sexy in shorts da cowgirl – FOTO

“Da quanto non fai sesso? Per curiosità”. Durante un box di domande rivolte a Mercedesz Henger su Instagram, è apparso questo quesito. Nonostante riguardi una sfera molto personale, la figlia di Eva non si è lasciato intimorire dando una risposta che ha lasciato tutti basiti.

Senza rivelare nulla ha replicato affermando come non siano affari dell’utente, mettendo così a tacere queste curiosità intime. Di seguito non mancano invece risposte a quesiti meno bollenti.

La Henger ha poi aggiornato i fan raccontando come nonostante si fatta male a un dito non abbiamo rinunciato a una corsa rigenerante.

Per concludere la serata si è goduta una cena piena di piatti gustosi. Non manca anche uno scatto dal suo risveglio accompagnato da una colazione fit.