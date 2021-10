Raffaella Fico, ritorno sui social con il botto: la lingerie in pizzo è un colpo al cuore – FOTO

Raffaella Fico, la splendida showgirl tornata sui social è più carica che mai: la lingerie in pizzo è un attacco al cuore.

Sempre molto seguita ed apprezzata Raffaella Fico, la showgirl reduce della sua esperienza all’interno del “Grande Fratello VIP” dove – a detta di molti – ha fatto un ottimo percorso, mostrandosi di essere autentica e di voler dire sempre quello che pensa. Al contrario, c’è invece chi la accusa di essersi scagliata esageratamente nei confronti di Soleil…insomma, la sua presenza all’interno del famoso reality ha spaccato non poco il web.

Una bellezza mediterranea ed un fascino che conquista, la Fico sa sempre come stare al centro dell’attenzione. Il suo ritorno sui social è da definire scoppiettante e le ultime foto lo spiegano chiaramente; corpo da sogno e nessun dettaglio lasciato al caso, sublime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Levante più bella che mai: lei senza veli, il web senza fiato – la FOTO è pura poesia

Raffaella Fico, in lingerie di pizzo è una bomba: ritorno super sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Riscalda i sogni miei”, Miryea Stabile: posa sexy in shorts da cowgirl – FOTO

Una criniera da leonessa, quella a cui ci siamo piacevolmente abituati e che bene la contraddistinguono, oltre a quel corpo, mediterraneo e dalle forme sublimi. Raffaella è un’esplosione di Eros: una sequenza di foto per fare il lieto annuncio e cioè “Vi aspetto oggi a Verissimo su Canale5 alle 16.30 con Silvia Toffanin 🤞🏽 non mancate”. Ospite del celebre salotto di Mediaset, l’outfit proposto per queste foto sono da togliere il fiato.

Un bellissimo tailleur scuro con blazer e tanto di risvolti lucidi e pantalone che cade morbido assecondando il fisico della modella. Il risultato è impeccabile, se poi a questo aggiungiamo la lingerie nera in pizzo che indossa sotto la giacca e che emerge in tutta la sua prepotenza beh, la foto diventa piccante. Una scollatura generosa che mette in risalto il lato A da sogno.

Pioggia di commenti, tra chi le augura il bentornata nella vita di tutti i giorni, c’è chi la attacca ancora per quelle reminiscenze del passato. Raffaella Fico è oggi così, più matura e consapevole e con una bellezza che onestamente non è alla portata di chiunque.