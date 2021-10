Sabrina Salerno a “Ballando con le Stelle”, la tutina aderente evidenzia le curve pericolose. Trasparenze e movimenti sensuali: la showgirl fa impazzire i fan

Talentuosa e promettente sedicenne, nell’82 esordisce in tv per poi intraprendere la carriera da cantante che le permette di conquistare le vette delle classifiche radiofoniche, nazionali ed estere.

Il successo di Sabrina Salerno prende una piega totalmente inaspettata, diventando in quel periodo la pop star di riferimento per quanto riguarda il panorama italiano, a colpi di testi emancipati e look succinti.

Sex symbol di un’intera epoca, con il corpo dalle curve abbondanti ed il celebre sguardo felino, rappresenta il sogno irraggiungibile per moltissimi fan di diverse generazioni, che continuano ad ammirare la bellezza della showgirl senza tempo.

Classe 1968, oggi è una strepitosa 53enne che fa impallidire molte colleghe più giovani, il cui successo continua a raccogliere frutti. Lo dimostra anche nella nuova edizione di “Ballando con le stelle“, dove seduce il pubblico con movenze sinuose.

L’ultima serie di scatti pubblicati su Instagram sono un vero e proprio colpo al cuore per i numerosi followers, che possono ammirare la cantante in azione, sfoggiando una tutina aderente che stuzzica la fantasia.

Sabrina Salerno, sensualità in pista

Prima di esibirsi nella nuova puntata di “Ballando con le stelle“, Sabrina Salerno condivide con i fan su Instagram una serie di immagini della sua ultima performance al fianco del ballerino professionista Samuel Peron. Sulle note del brano “Killing me softly” eseguono una sensualissima bachata, che offre l’opportunità alla cantante di sfoderare la sua magnetica ed elastica sensualità.

La sintonia tra i due partner è palpabile, protagonista delle loro coinvolgenti coreografie, che riescono a catalizzare l’attenzione del pubblico e dei giudici in studio. In onda dal 16 ottobre, il programma appena rientrato nel palinsesto di Rai 1 annovera già la cantante tra i favoriti alla vittoria, merito dell’esperienza internazionale nel mondo della musica.

“È stata una settimana non proprio facile per svariati motivi… Conto tantissimo sul vostro supporto“, questo il messaggio contenuto nel post di Sabrina Salerno, che non ha alcun bisogno di esortare i suoi fan: “Sempre la numero 1“, “Sei fantastica“, “Sempre al tuo fianco“.